В Екатеринбурге перекрыто движение по улицам Горького и Чкалова

10:11 | 25.05.2020

Фото: orlovosp.ru

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге будет перекрыто движение по улицам Горького и Чкалова. Ограничения будут действительны до 20 августа и 1 октября соответственно.



Участок улицы Горького от Малышева до Куйбышева будет перекрыт в связи с проведением ремонта путепровода. Работами занимаются работники АО «Трест Уралтрансспецстрой».



Также сотрудники организации ограничат движение транспорта по улице Чкалова от Краснолесья до Академика Сахарова в связи со строительством автострады.



Горожан просят заранее планировать маршрут своего передвижения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»