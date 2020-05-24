В Свердловской области ночью полыхал пожар площадью более 150 квадратных метров

09:35 | 25.05.2020

Фото: sm-news.ru

Сегодня ночью в поселке Троицкий Талицкого городского округа на площади 153 квадратных метра сгорели частный жилой дом и деревянные надворные постройки.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00:49 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие две спецмашины и 10 спасателей, в том числе добровольная пожарная охрана поселка.



Все работы на месте происшествия завершились в 03:10 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»