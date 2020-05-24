Под Первоуральском пропал пенсионер

09:12 | 25.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Abris»

Отряд «Abris» объявил о начале поисков 80-летнего жителя СНТ «Строитель» в Первоуральском городском округе. Вячеслав Курочкин ушел из дома 24 мая и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 165-170 см, худощавое телосложение, волосы отсутствуют.



На момент пропажи был одет в синие трико, бежевую футболку с длинным рукавом, утепленные галоши 42-43 размера.



Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, просим сообщить по номерам 8-961-767-17-49, 02 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»