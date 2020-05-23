Новости дня
18:52 | 24.05.2020
Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП
По предварительным данным, водитель «Волги» пошёл на обгон, не убедившись в безопасности манёвра, и столкнулся с ехавшим на встречу внедорожником.
За рулём отечественного автомобиля находился мужчина 1957 года рождения. На пассажирском сидении была женщина 1970 года рождения. Они оба погибли на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Ещё один пассажир «Волги» и трое пассажиров внедорожника получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших двое детей, мальчик 15 лет и девочка 10 лет. Их доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Ведётся поиск очевидцев ДТП. По данным Уралуправтодора, на месте аварии было организовано реверсивное движение.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
|
|
|[цитировать]
24.05.2020
19:39 | 24.05.2020
Губернатор Свердловской области напомнил управляющим компаниям о необходимости регулярной уборки
18:52 | 24.05.2020
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП
18:04 | 24.05.2020
В Свердловской области за сутки провели свыше 5 500 тестов на Covid-19
17:03 | 24.05.2020
Свердловская область получит пять миллиардов рублей
16:46 | 24.05.2020
В Екатеринбург из Китая прибыли 20 аппаратом ИВЛ
15:29 | 24.05.2020
Свердловчан ждёт тёплое начало недели
15:06 | 24.05.2020
В Пермском крае подтверждено еще 43 случая COVID-19
14:35 | 24.05.2020
Игорь Сапко передал порядка десяти тысяч медицинских масок волонтерскому центру для раздачи пермякам
14:33 | 24.05.2020
В Екатеринбург доставили из Индии семью с маленьким ребёнком
14:20 | 24.05.2020
Главный санврач Свердловской области рассказал, когда регион выйдет на пик пандемии
14:11 | 24.05.2020
На улицах Екатеринбурга много людей
13:27 | 24.05.2020
В Первоуральске пропал глухонемой мужчина
13:14 | 24.05.2020
Уральские врачи вылечили ещё 19 пациентов с коронавирусом
13:06 | 24.05.2020
Скончались ещё два свердловчанина с Covid-19
12:55 | 24.05.2020
Свердловские мусульмане дистанционно празднуют Ураза-Байрам
12:44 | 24.05.2020
В России число заражённых коронавирусом составляет 344 481
12:21 | 24.05.2020
Смертельное ДТП произошло во дворе Свердловского тубдиспансера
12:17 | 24.05.2020
Толпы уральцев пришли в ЦПКиО без средств индивидуальной защиты
12:06 | 24.05.2020
На автодороге в Свердловской области загорелся лесовоз
11:56 | 24.05.2020
На Среднем Урале пройдёт бизнес-неделя
11:38 | 24.05.2020
Свердловские военные обеззаразили более 100 социальных учреждений
10:49 | 24.05.2020
Уральцы увидят сближение Луны с парой Венера-Меркурий
10:30 | 24.05.2020
В Екатеринбург доставят застрявших в Индии уральцев
10:17 | 24.05.2020
В Екатеринбурге без вести пропала бабушка
20:08 | 23.05.2020
В городских лесах Перми завершился первый этап противоклещевой обработки
20:06 | 23.05.2020
Пермский край направит еще 23,5 млн рублей в бюджет Березников на переселение граждан
19:32 | 23.05.2020
Последний звонок для пермских выпускников состоится 25 мая
18:04 | 23.05.2020
На Урале разыскивают пропавшего 38-летнего мужчину
17:50 | 23.05.2020
58 свердловчан удостоены звания «Ветеран труда Свердловской области»
16:22 | 23.05.2020
Молодые лётчики-выпускники приступили к учебным полетам на аэродроме Кольцово в Екатеринбурге
16:05 | 23.05.2020
В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на Таганский ряд
15:27 | 23.05.2020
В Нижнем Тагиле автомобилист сбил ребёнка на велосипеде
13:53 | 23.05.2020
«Уральские авиалинии» вернули из Киргизии в Екатеринбург 55 россиян
12:58 | 23.05.2020
Число смертей от коронавируса в Свердловской области достигло 14