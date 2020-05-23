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18:52 | 24.05.2020

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП

В Свердловской области на 105 км автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и «Волга». Авария произошла сегодня, 24 мая, около 15:00.

По предварительным данным, водитель «Волги» пошёл на обгон, не убедившись в безопасности манёвра, и столкнулся с ехавшим на встречу внедорожником.

За рулём отечественного автомобиля находился мужчина 1957 года рождения. На пассажирском сидении была женщина 1970 года рождения. Они оба погибли на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Ещё один пассажир «Волги» и трое пассажиров внедорожника получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших двое детей, мальчик 15 лет и девочка 10 лет. Их доставили в медицинское учреждение.

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТПФото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Ведётся поиск очевидцев ДТП. По данным Уралуправтодора, на месте аварии было организовано реверсивное движение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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написал: Павел   |   Вчера, 20:21  
 
Как обычно виновата волга, а то что эти лихачи на крузаках ни кого не волнует!
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