В Свердловской области за сутки провели свыше 5 500 тестов на Covid-19

18:04 | 24.05.2020

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По данным на 24 мая, за минувшие сутки в Свердловской области провели 5616 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 5434 человека.



Общее количество проведённых в регионе исследований составляет 237596. Обследовано всего 219332 человека.



Напомним, в Свердловской области выявлены 3704 случая заражения (+90 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 49 человек, в среднем – 115, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за всё время – 16). Вылечились 1226 человек (+19 за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»