17:03 | 24.05.2020

Свердловская область получит пять миллиардов рублей для балансировки региональных бюджетов. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Андрей Альшевских в Facebook.



Распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства в размере 100 миллиардов рублей распределили между 56 субъектами РФ. По словам Альшевских, деньги выделили, чтобы сбалансировать бюджеты регионов в качестве компенсации за потерю налоговых платежей в период пандемии коронавируса.



Отмечается, что правительство Свердловской области самостоятельно будет решать, как потратить деньги.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»