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16:46 | 24.05.2020

Фото: РИА Новости

В Екатеринбург из Китая прибыли 20 аппаратом ИВЛ

Минувшей ночью в Екатеринбург из Китая прибыли 20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Медицинское оборудование будет поровну поделено между медучреждениями Свердловской и Челябинской областей.

Аппараты ИВЛ приобрёл Фонд святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина.

По словам официального представителя председателя Совета директоров РМК Кирилла Ирха, всего по заявке региональных властей было закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 млн долларов. Оставшиеся аппараты должны поступить на Урал до конца мая. Распределением гуманитарной помощи будут заниматься правительства регионов. ⠀

«Мы находимся в тесном контакте с региональным министерством здравоохранения. В ежедневном режиме общаясь с главврачами и медперсоналом наших больниц, могу сказать – эту помощь ждут и на неё надеются, потому что от неё зависит здоровье и жизни многих уральцев»,- сказал директор фонда святой Екатерины Александр Андреев. ⠀

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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