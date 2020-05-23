Новости дня
16:46 | 24.05.2020
Фото: РИА Новости
В Екатеринбург из Китая прибыли 20 аппаратом ИВЛ
Аппараты ИВЛ приобрёл Фонд святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина.
По словам официального представителя председателя Совета директоров РМК Кирилла Ирха, всего по заявке региональных властей было закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 млн долларов. Оставшиеся аппараты должны поступить на Урал до конца мая. Распределением гуманитарной помощи будут заниматься правительства регионов. ⠀
«Мы находимся в тесном контакте с региональным министерством здравоохранения. В ежедневном режиме общаясь с главврачами и медперсоналом наших больниц, могу сказать – эту помощь ждут и на неё надеются, потому что от неё зависит здоровье и жизни многих уральцев»,- сказал директор фонда святой Екатерины Александр Андреев. ⠀
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:04 | 24.05.2020
В Свердловской области за сутки провели свыше 5 500 тестов на Covid-19
17:03 | 24.05.2020
Свердловская область получит пять миллиардов рублей
16:46 | 24.05.2020
В Екатеринбург из Китая прибыли 20 аппаратом ИВЛ
15:29 | 24.05.2020
Свердловчан ждёт тёплое начало недели
15:06 | 24.05.2020
В Пермском крае подтверждено еще 43 случая COVID-19
14:35 | 24.05.2020
Игорь Сапко передал порядка десяти тысяч медицинских масок волонтерскому центру для раздачи пермякам
14:33 | 24.05.2020
В Екатеринбург доставили из Индии семью с маленьким ребёнком
14:20 | 24.05.2020
Главный санврач Свердловской области рассказал, когда регион выйдет на пик пандемии
14:11 | 24.05.2020
На улицах Екатеринбурга много людей
13:27 | 24.05.2020
В Первоуральске пропал глухонемой мужчина
13:14 | 24.05.2020
Уральские врачи вылечили ещё 19 пациентов с коронавирусом
13:06 | 24.05.2020
Скончались ещё два свердловчанина с Covid-19
12:55 | 24.05.2020
Свердловские мусульмане дистанционно празднуют Ураза-Байрам
12:44 | 24.05.2020
В России число заражённых коронавирусом составляет 344 481
12:21 | 24.05.2020
Смертельное ДТП произошло во дворе Свердловского тубдиспансера
12:17 | 24.05.2020
Толпы уральцев пришли в ЦПКиО без средств индивидуальной защиты
12:06 | 24.05.2020
На автодороге в Свердловской области загорелся лесовоз
11:56 | 24.05.2020
На Среднем Урале пройдёт бизнес-неделя
11:38 | 24.05.2020
Свердловские военные обеззаразили более 100 социальных учреждений
10:49 | 24.05.2020
Уральцы увидят сближение Луны с парой Венера-Меркурий
10:30 | 24.05.2020
В Екатеринбург доставят застрявших в Индии уральцев
10:17 | 24.05.2020
В Екатеринбурге без вести пропала бабушка
20:08 | 23.05.2020
В городских лесах Перми завершился первый этап противоклещевой обработки
20:06 | 23.05.2020
Пермский край направит еще 23,5 млн рублей в бюджет Березников на переселение граждан
19:32 | 23.05.2020
Последний звонок для пермских выпускников состоится 25 мая
18:04 | 23.05.2020
На Урале разыскивают пропавшего 38-летнего мужчину
17:50 | 23.05.2020
58 свердловчан удостоены звания «Ветеран труда Свердловской области»
16:22 | 23.05.2020
Молодые лётчики-выпускники приступили к учебным полетам на аэродроме Кольцово в Екатеринбурге
16:05 | 23.05.2020
В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на Таганский ряд
15:27 | 23.05.2020
В Нижнем Тагиле автомобилист сбил ребёнка на велосипеде
13:53 | 23.05.2020
«Уральские авиалинии» вернули из Киргизии в Екатеринбург 55 россиян
12:58 | 23.05.2020
Число смертей от коронавируса в Свердловской области достигло 14
12:51 | 23.05.2020
В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек