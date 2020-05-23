В Екатеринбург доставили из Индии семью с маленьким ребёнком

14:33 | 24.05.2020

Вывозной борт «Уральских авиалиний» из Индии доставил в Екатеринбург семью с годовалым ребенком.



После прохождения всех необходимых процедур свердловчане были доставлены в одну из обсервационных зон, где им предстоит пробыть 14 дней под медицинским наблюдением.



Напомним, этот борт вылетел из Гоа и совершил промежуточные посадки в Ростове-на-Дону и в Уфе, где его покинуло подавляющее большинство пассажиров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»