Главный санврач Свердловской области рассказал, когда регион выйдет на пик пандемии

14:20 | 24.05.2020

Фото: ОТВ

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что скоро регион выйдет на пиковые значения заболеваемости, после чего уже можно будет постепенно снимать ограничения.



«Мы надеемся, что эта и следующая недели будут пиковыми. К концу мая или в первой неделе июня мы получим этот пик, и далее, если не будет крупных вспышек, будем снижаться. Изменится ситуация в лучшую сторону – подготовим предложение о возможности перехода на первый этап ослабления режима»,- рассказал Козловских.



Он добавил, что решение по снятию ограничений принимает федеральный Роспотребнадзор. Лишь после согласования с ним губернатор Свердловской области может ослаблять режим самоизоляции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»