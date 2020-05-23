В Первоуральске пропал глухонемой мужчина

13:27 | 24.05.2020

В Первоуральске разыскивают пропавшего без вести 33-летнего Александра Абдулина. С 18 мая его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, чёрные волосы, серые глаза. Особые приметы: шрам на голове, глухонемой. На момент пропажи был одет в тёмно-синюю куртку, спортивные тёмно-серые штаны, футболку в бело-черно-синюю полоску и джинсовые кеды с белой подошвой.



Если вам известно примерное местонахождение мужчины – сообщите об этом по номеру телефона +79000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»