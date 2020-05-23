Скончались ещё два свердловчанина с Covid-19

13:06 | 24.05.2020

Фото: Известия

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 16 человек с ранее подтверждённым коронавирусом.



Напомним, в регионе выявлены 3704 случая заражения (+90 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 49 человек, в среднем – 115, остальные – в удовлетворительном. Выписано 19 человек, всего врачи вылечили 1226 пациентов с COVID-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»