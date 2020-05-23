Свердловские мусульмане дистанционно празднуют Ураза-Байрам

12:55 | 24.05.2020

Сегодня свердловские мусульмане дистанционно отмечают Ураза-Байрам. В канун праздника руководители духовных управлений мусульман региона подготовили единое обращение к умме с поздравлением и призывом в ближайшие дни оставаться дома и не посещать мечети.



«Мы призываем всех правоверных встретить праздник искренней молитвой дома, в кругу своей семьи. Это необходимо сделать, следуя рекомендациям специалистов в области медицины, ответственных за жизнь и здоровье людей. На сегодняшний день долг каждого мусульманина – показать пример истинной любви и заботы о ближнем»,- говорится в обращении к единоверцам.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что праздник разговения завершает священный месяц поста Рамадан, который считается временем духовного очищения и обновления, нравственного роста и совершенствования.



Напомним, в связи с пандемией коронавируса и действующими в регионе мерами по предотвращению распространения инфекции, на протяжении всего священного месяца Рамадан, во всех мечетях региона были отменены коллективные пятничные молитвы. Доступ прихожан на ежедневные пятикратные намазы также был ограничен. Допуск в культовые сооружения имели только сотрудники мечетей, которые вели прямые трансляции совершаемых религиозных обрядов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»