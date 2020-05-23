В России число заражённых коронавирусом составляет 344  481

За прошедшие сутки в России выявлено 8599 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 344 481.За сутки умерли 153 человека (с начала пандемии – 3541), выздоровели 5363 человека (общее число вылечившихся составляет 113 299).Количество проведенных тестов за сутки составило 282 тысячи. Всего с начала пандемии провели 8,7 миллиона тестов.