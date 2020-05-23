Смертельное ДТП произошло во дворе Свердловского тубдиспансера

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня, 24 мая, в 06:30 утра на территории Свердловского противотуберкулёзного диспансера, расположенного на дублёре Сибирского тракта, 56 произошло смертельное ДТП. Погиб повар диспансера, ехавший на мопеде на работу.По словам сотрудников ГИБДД, мужчина, не смотря на большой водительский стаж, не справился с управлением транспортным средством.«Водитель мопеда не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего — на мачту уличного освещения. На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители городской Госавтоинспекции», — сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, уточнив, что повар был опытным водителем, его общий водительский стаж составлял 20 лет.От полученных травм 39-летний мужчина скончался еще до приезда скорой медицинской помощи. Причиной гибели мужчины, по словам инспекторов ГИБДД, стало то, что в роковую поездку он отправился без мотоциклетного шлема, в связи с чем, госавтоинспекторы в очередной раз призвали водителей, и не только, к соблюдению правил дорожного движения.«Обращаемся к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге. При управлении транспортными средствами нужно соблюдать правила дорожного движения. При движении на двухколесном транспорте необходимо использовать средства защиты: мотошлемы и другую защитную экипировку. Помните, что любая неисправность или оплошность при управлении транспортным средством может привести к непоправимым последствиям», — обратились к водителям в ГИБДД Екатеринбурга.