Толпы уральцев пришли в ЦПКиО без средств индивидуальной защиты

12:17 | 24.05.2020

Фото: сообщество «Интересный Екатеринбург»

Вчера толпы жителей Екатеринбурга пришли в открывшийся на этой неделе для посетителей центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.



Многие из гуляющих решили не надевать маски и не соблюдать социальную дистанцию, несмотря на то, что ранее дирекция парка предупреждала граждан об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.



По словам очевидцев, сотни людей в парке гуляют и жарят шашлыки. Также там работают кафе, а на входе продают сладкую вату без средств защиты.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»