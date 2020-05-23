На автодороге в Свердловской области загорелся лесовоз

12:06 | 24.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром на третьем километре автодороги Серов-Краснотурьинск загорелся «Урал-лесовоз». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 5:30 утра. На место выехали десять человек личного состава на двух спецмашинах. Справиться с огнём спасателям удалось за две минуты.



В результате возгорания оказались повреждены моторный отсек, салон, а также лакокрасочное покрытие автомобиля «Урал-лесовоз». Информация о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»