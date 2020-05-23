Свердловские военные обеззаразили более 100 социальных учреждений

11:38 | 24.05.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа в Свердловской области провели обеззараживание более 100 социальных учреждений и объектов их жизнеобеспечения.



Как сообщает пресс-служба ЦВО, дезинфекцию социальных объектов проводили военнослужащие отдельного соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Дезинфекция проходила не только на соцобъектах Екатеринбурга, но в отдаленных территориях (среди них учреждения в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском районах Свердловской области).



Как сообщает начальник войск РХБ защиты полковник Александр Родионов, в общей сложности, мобильные расчёты оперативного реагирования отдельного соединения РХБ защиты ЦВО провели обеззараживание 119 объектов социального блока Свердловской области. Общая площадь обработанных объектов составила свыше 500 тыс. кв. метров.



По словам Родионова, специальная обработка с использование авторазливочных станций АРС-14КМ и комплектов ДКВ-1 прошла в домах-интернатах, диспансерах, детских домах и иных учреждениях медицинского патроната.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»