Уральцы увидят сближение Луны с парой Венера-Меркурий

10:49 | 24.05.2020

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Сегодня, 24 мая, жители Свердловской области увидят сближение Луны с парой Венера-Меркурий.



Рядом с месяцем будет находиться также астероид Веста. Венеру, Луну и астероид получится разглядеть низко над горизонтом в северо-западной части неба. Наблюдения лучше всего проводить с 22:00 до 22:30. Месяц будет находиться южнее планет.



«24 мая к паре Венера - Меркурий прибавится ещё и молодая Луна. И это еще не всё. Рядом с Луной будет находиться астероид Веста, к сожалению, увидеть его будет сложно даже в бинокль на фоне вечерней зари»,- сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в группе «Календарь астрономических явлений на Урале» во «Вконтакте».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»