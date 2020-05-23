В Екатеринбурге без вести пропала бабушка

10:17 | 24.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую 82-летнюю Любовь Кускову. 22 мая до 12:00 она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Нуждается в медицинской помощи.



Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», приметы пропавшей: рост 168 см, xудощавое телосложение, карие глаза, чёрные волосы. Женщина носит очки и опирается на трость.



В день исчезновения была одета в светло-коричневое пальто, красную кофту, чёрные брюки, коричневые кожаные ботинки. С собой имела серую сумку на тележке с двумя колёсами.



Если вам известно, где может находиться пропавшая бабушка – сообщите об этом инфоргу поиска Дарье по номеру телефона +79655018053.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»