На Урале разыскивают пропавшего 38-летнего мужчину

18:04 | 23.05.2020

Фото: ПСО "Прорыв"

В Свердловской области разыскивают пропавшего в Первоуральске мужчину. Виктор Валерьевич Жвирко пропал накануне, после того, как отвез жену на работу. У пропавшего остались дети.



Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые короткие волосы, голубые глаза.



На момент пропажи был одет в болоньевые темно-синие спортивные штаны, черную футболку, темно-синюю флисовую кофту на молнии и серые кроссовки 44-го размера.



На предплечье левой руки у мужчины есть цветное тату в виде дракона.



Если вам известно что-либо о местонахождении пропавшего, позвоните руководителю поискового отряда Наталии: +7 900 044–02–20, либо в полицию.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»