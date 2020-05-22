Новости дня
17:41 | 23.05.2020
Фото: РИА Новости
За сутки свердловские врачи выполнили более 7,5 тысяч тестов на коронавирус
Всего за сутки медработники обследовали 7055 человек.
По данным на 23 мая, общее количество проведенных в регионе исследований составляет 231980. В общей сумме обследовано 213898 человек.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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