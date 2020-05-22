За сутки свердловские врачи выполнили более 7,5 тысяч тестов на коронавирус

17:41 | 23.05.2020

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки в Свердловской области медиками проведено 7522 исследования проб на коронавирус. Тестирование проходили люди, имеющие для этого показания.



Всего за сутки медработники обследовали 7055 человек.



По данным на 23 мая, общее количество проведенных в регионе исследований составляет 231980. В общей сумме обследовано 213898 человек.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»