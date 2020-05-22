Молодые лётчики-выпускники приступили к учебным полетам на аэродроме Кольцово в Екатеринбурге

16:22 | 23.05.2020

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Молодые летчики, проходящие службу в отдельном транспортном смешанном авиационном полку ЦВО, приступили к полетам на пассажирских самолётах Ту-134. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.



Учебные полеты проходят на аэродроме Кольцово в Екатеринбурге.



При подготовке к первым полетам с инструкторами молодые летчики и штурманы, выпускники 2019 года, сдали зачеты по теоретической и практической подготовке, и тем самым получили допуск к полетам.



«В ходе первых полетов молодым пилотам и штурманам предстоит налетать более 100 часов с инструкторами, в том числе в простых и сложных метеоусловиях, а также проверить свои навыки действий в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях. По окончании стажировки летчики приступят к самостоятельным полетам в составе молодого экипажа», – сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»