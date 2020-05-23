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16:05 | 23.05.2020

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на Таганский ряд

Сегодня, 23 мая, сотрудники екатеринбургской полиции вышли на профилактический рейд по Железнодорожному району города. Первым местом, которое правоохранители решили проверить на соблюдение режима самоизоляции стал торговый комплекс «Таганский ряд». Именно там работает больше всего мигрантов.

В результате рейда был задержан мужчина, который вел себя неадекватно. Полицейские направили его на медицинское освидетельствование.

Итоги проверки будут подведены сегодня днем.

Напомним, ранее стало известно, что именно в Железнодорожном районе отмечаются самые высокие показатели заболеваемости пневмонией и ОРВИ.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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