В Нижнем Тагиле автомобилист сбил ребёнка на велосипеде

15:27 | 23.05.2020

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.



Инцидент произошел 22 мая около 15 часов в Дзержинском районе города. 72-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Largus двигался по улице Свердлова в сторону Орджоникидзе и около дома №9 сбил ребенка. 12-летний мальчик выехал на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход.



Ребенка госпитализировали в третью горбольницу и диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы головы и стопы.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»