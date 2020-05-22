Число смертей от коронавируса в Свердловской области достигло 14

12:58 | 23.05.2020

Фото: РБК

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё две смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число погибших от COVID-19 в регионе составляет 14 человек. Об этом сообщил региональный Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 171 новый случай заражения COVID-19. Общее число заболевших в регионе выросло до 3614.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»