В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по коронавирусу.Всего с начала пандемии COVID-19 в России выявили у 335 882 человек.За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 139 человек, а за все время 3388 человек.Излечились от коронавируса 8111 россиян, всего с начала эпидемии — 107 936.По данным Роспотребнадзора, к 23 мая в России медиками проведено уже более 8,4 миллиона тестов на коронавирус, из них 276,1 тысячи были проведены за последние сутки.