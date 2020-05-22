Санаторий «Обуховский» полностью освобожден. Ранее он служил обсерватором для больных коронавирусом

11:40 | 23.05.2020

Фото: mal-kar.ru

Санаторий «Обуховский» под Камышловом, который в последние недели работал в режиме обсерватора, полностью освобожден. Об этом сообщил свердловский Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



В помещениях санатория уже провели заключительную дезинфекцию.



«Практически все находившиеся в нем рабочие получили повторные отрицательные результаты тестирования на COVID-19 и покинули пределы обсервационной площадки. Несколько человек из тех, кто был заражён коронавирусом, долечиваются в инфекционных стационарах», – сообщили в региональном Оперштабе.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»