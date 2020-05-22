В Нижнем Тагиле вырубят более 13 тысяч деревьев для строительства моста

11:20 | 23.05.2020

Фото: администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле для строительства моста через Тагильский пруд вырубят 13 866 деревьев. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.



Планируется, что мост соединит микрорайон Гальянка со Свердловским шоссе. В зону строительства попадают три участка, на которых планируется вырубить 5113 кубометров древесины.



Сообщается, что доходы от реализации полученной древесины поступят в казну муниципалитета, а порубочные остатки утилизируют.



Расчистку территории для стройки начали уже в марте этого года. В настоящее время на месте нового моста ведется установка опор, возвести которые планируется в течение года.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»