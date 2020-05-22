Сотрудники свердловского МЧС проверили готовность региона к сезону лесных пожаров

10:27 | 23.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Специалисты государственного пожарного надзора провели более 200 рейдовых осмотров во всех населенных пунктах Свердловской области, подверженных угрозе природных пожаров.



В ходе профилактических рейдов было выявлено 314 нарушений требований пожарной безопасности, выданы 83 предостережения, а к административной ответственности привлекли 140 должностных лиц и граждан.



Серьёзные нарушения были выявлены Камышловском муниципальном районе, в городском округе Нижняя Салда и Белоярском городском округе, а также в поселках Волчовка и Чауж. «Наиболее качественно организована работа по защите населенных пунктов от лесных пожаров в городском округе Верхняя Пышма и Березовском городском округе», – сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.



Профилактические рейды сотрудники ведомства будут проводить вплоть до октября 2020 года, то есть до конца пожароопасного периода.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»