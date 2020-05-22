В Нижнем Тагиле на карантин по коронавирусу закрыли детский сад

09:34 | 23.05.2020

Фото: hron.ru

Детский сад № 198 в Нижнем Тагиле закрыли на карантин по коронавирусу. У всех детей, посещающих учреждение, взяли анализы на выявление инфекции.



О происшествии сообщили родители воспитанников детского сада в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Они также рассказали, что через 10 дней у детей возьмут анализ повторно.



Как рассказала информационному агентству TagilCity.ru начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева, COVID-19 был выявлен у одного из медицинских работников, работающих в садике:



«Нам пришло предписание от Роспотребнадзора о том, чтобы закрыть садик. У детей взяты анализы, учреждение закрыто на карантин на две недели, там проведена санобработка», – отметила Татьяна Удинцева.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»