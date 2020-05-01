Министр физической культуры и спорта Свердловской области рассказал работе отрасли в условиях особого режима

20:10 | 22.05.2020

Фото: tass.ru

Сегодня, 22 мая, министр физической культуры и спорта Леонид Раппопорт Свердловской области рассказал о работе сферы спорта в условиях особого режима, об этом сообщает региональный департамент информполитики.



«Нами подготовлены предложения по созданию спортивных обсерваций — это те спортивные государственные и частные объекты на территории Свердловской области, где компактно расположены места проживания и питания, где есть условия для проведения спортивных тренировок», – сказал Леонид Рапопорт.



Так, футбольный клуб «Урал» с 21 мая возобновил тренировки на базе «Бажовия» в Сысерти. Благодаря соблюдению требований Роспотребнадзора, спортсмены смогут подготовиться к дальнейшему участию в Чемпионате России по футболу.



Также Раппопорт отметил, что одна из наиболее пострадавших сфер – индустрия фитнеса. В настоящее время более 300 фитнес-клубов ждут разрешения для работы.



«Мы предметно обсудили рекомендации с представителями фитнес-сообществами по поэтапному снятию ограничительных мероприятий для фитнес-индустрии», – сказал министр.



Кроме того, министр отметил, что в области стали популярны уличные площадки для гимнастики, поэтому в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» планируется до конца года оборудовать новые спортплощадки в 12 муниципалитетах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»