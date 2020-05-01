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19:37 | 22.05.2020
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Парк ХХII Партсъезда обустроят до ноября 2021 года
Сегодня, 22 мая, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, представители Комитета благоустройства Администрации уральской столицы и других её подразделений обсудили обустройство с жителями Верх-Исетского района.
Горожане попросили не перекрывать территорию парка полностью на время его благоустройства. Кроме того, они добавили, что некоторые предложенные элементы благоустройства, например, сад камней им не нужны.
В настоящий момент проект благоустройства предполагает обновление пространств для прогулок и отдыха, занятий спортом, детские площадки, оригинальные малые архитектурные формы и освещение. Кроме того, планируется вместо 14 больных и старых деревьев высадить 87 новых.
Напомним, что парк входит в перечень особо охраняемых природных территорий местного значения, занимает площадь более 9 гектаров и находится в центральной части города в границах Верх-Исетского бульвара, переулка Гагаринского и улиц Крылова – Хомякова – Московской.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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