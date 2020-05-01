В Екатеринбурге закроется одна сторона улицы Народного фронта и переулка Никитина

19:30 | 22.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга



В уральской столице в связи со строительством многоэтажного дома будет закрыта одна сторона улицы Народного фронта и переулка Никитина. Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ограничение продлится с 30 мая 2020 по 1 ноября 2021 года.



Многоэтажка появится в границах улиц Бакинских комиссаров – Народного фронта – Достоевского – Победы. Возведением новостройки занимается АО «Атомстройкомплекс».



Водителей попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»