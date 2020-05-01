В свердловском Минкульте разработали план поэтапного открытия учреждений

19:19 | 22.05.2020

Фото: tagilcity.ru

В Министерстве культуры Свердловской области разработали план поэтапного открытия учреждений, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.



«Планируется, что первыми посетителей примут музеи и библиотеки. С 20 мая на работу вышли 25 процентов сотрудников этих учреждений. Они проводят подготовительные мероприятия», - сказали в департаменте.



Сотрудники театров отправятся на отдых в этом году на месяц раньше, чтобы уже в середине июля приступить к репетициям. Большинство гастрольных графиков удалось перенести.



Презентация знаковых объектов культуры в этом году состоится. Так, центр «Эрмитаж Урал» будет открыт до конца 2020 года, а музей военной истории Урала «Свердловск: Говорит Москва» откроют 2 октября, в день рождения Юрия Левитана.



Добавим, что, по словам министра культуры Светланы Учайкиной, сложившаяся ситуация сказалась на доходах учреждений, но задержек по выплате зарплаты в них нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»