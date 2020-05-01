Третьеклассник из Екатеринбурга превратил «Дядю Степу» в Царя-светофора

В Управлении внутренних дел Екатеринбурга подведены итоги конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа», приуроченного к Международному дню защиты детей. Участники в возрасте от 6 до 14 лет своими руками подготовили самые разнообразные поделки. Используя различные материалы, юные таланты изобразили «Дядю Стёпу» таким, каким они его себе представляют.В состав жюри вошли руководители и сотрудники городской полиции, в том числе, заместитель начальника отдела по работе с личным составом Павел Бондарь.Победителем конкурса стала работа ученика третьего класса Степана Ахматова, который изготовил фигуру Дяди Степы в виде Царя-Светофора. Своей поделкой Степан хотел показать важность соблюдения Правил дорожного движения. Работа Степана Ахматова будет направлена в Москву, где продолжит борьбу за главный приз конкурса.