Ограничительные меры в Свердловской области продлятся до 1 июня

18:34 | 22.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Все ограничительные меры в Свердловской области продлены до 1 июня, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.



Глава региона отметил, что данные, предоставленные Роспотребнадзором и минздравом говорят о том, что возможности ослаблять режим пока что нет. Он напомнил о ситуации на складе алкомаркетов «Красное и белое» и ситуации в Железнодорожном районе.



«Ситуация с ОРВИ и пневмониями в Железнодорожном районе тоже хуже, чем в целом по Екатеринбургу. Если по области показатель заболеваемости пневмонией составляет 16,1 на 100 тыс. человек, то в Железнодорожном районе — 42,7 на 100 тыс. человек. В мае было зафиксировано 74 случая пневмонии среди жителей района. Кроме того, в мае в Железнодорожном районе было зафиксировано 1780 случаев ОРВИ — в 1,7 раза больше, чем по городу в целом и на 10% выше прошлогодних показателей по району», - написал Куйвашев.



Также глава региона добавил, что контроль над ситуацией в Железнодорожном районе будет усилен со стороны полиции. Игнорирование санитарных правил грозит штрафами и привлечению к ответственности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»