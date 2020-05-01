В Нижнем Тагиле начали ремонт 14 улиц

18:22 | 22.05.2020

Фото: g63.ru



В Нижнем Тагиле начали ремонтировать 14 улиц, об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.



В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» рабочие починят улицы Свердлова, Юности, Алтайская, Фестивальная, Кирова, Тагильская, Черных, Кулибина, Шевченко, Красных Зорь, Геологов и дорогу к санаторию «Сосновый бор». На нескольких объектах уже начали снимать старое покрытие и укладывать новое.



За качеством выполнения ремонта следят кураторы от службы заказчика городского хозяйства, представители общественности и СМИ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»