Больше всего заболевших коронавирусом в Екатеринбурге проживают в Железнодорожном районе

18:05 | 22.05.2020

Фото: liveinternet.ru

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, в каком районе Екатеринбурга выявили больше всего случаев коронавируса. Наибольшее количество инфицированных выявили в Железнодорожном районе.



Креков подчеркнул, что в этом районе большинство людей не соблюдают санитарные нормы и не носят защитных масок.



Следует отметить, что большинство заболевших COVID-19 сотрудников сети «Красное и белое» проживают как раз в Железнодорожном районе. Большая часть из них снимает жилье и является трудовыми мигрантами.



В ближайшие выходные по поручению губернатора в районе будут работать усиленные наряды полиции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»