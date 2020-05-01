В центре Екатеринбурга автомобиль провалился в дорожную яму

Сегодня днем на дорожном участке возле дома на Вайнера, 9А, автомобиль провалился в дорожную яму. На этом участке проводятся ремонтные работы.После того как иномарку вытащили из ямы, по информации очевидцев, никаких предупреждающих знаков о возможной опасности установлено не было.«Вечерние ведомости» просят автолюбителей быть осторожными на данном участке и объезжать дорожные ямы. По информации очевидцев, ремонтные работы по восстановлению полотна не закончены.