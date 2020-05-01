Под Верхней Пышмой спасатели шесть часов тушили пожар на площади 200 квадратных метров

17:16 | 22.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в селе Балтым Верхнепышминского городского округа полыхал жилой дом. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.



Сообщение поступило на пульт диспетчера в 09:59 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 18 спасателей на пяти спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 16:08 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»