Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области превысило 200 тысяч

16:57 | 22.05.2020

Фото: 123ru.net

По данным на 22 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 6727 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 6308 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 224458. Обследовано всего 206843 человека.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 135 случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 3443 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»