В Екатеринбурге экс-сотрудница банка обвиняется в хищении миллиона рублей у пенсионера

16:31 | 22.05.2020

Фото: cityreporter.ru

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летней местной жительницы. Бывшая сотрудница банка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («кража, совершенная с банковского счета, в особо крупном размере»).



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, летом 2019 года у экс-сотрудницы возник преступный план по хищению денежных средств с банковского счета 81-летнего жителя Екатеринбурга. Обвиняемая переводила средства со счета пенсионера на свой расчетный счет, открытый в кредитной организации, в которой и работала, и на номер банка электронной платежной системы, также принадлежащий ей.



В результате манипуляций обвиняемая тайно похитила денежные средства на общую сумму свыше одного миллиона рублей. В ходе следствия банк возместил потерпевшему ущерб в полном объеме, в результате чего указанная сумма причинила ущерб банку. Более 700 тысяч рублей злоумышленница возместила кредитному учреждению в ходе следствия.



На данный момент уголовное дело направлено в ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»