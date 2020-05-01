На автодороге в Свердловской области загорелся автомобиль

15:37 | 22.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром на 237 км автодороги Пермь – Екатеринбург в Нижнесергиском муниципальном районе загорелся автомобиль «ГАЗ». На площади 10 квадратных метров была повреждена кабина фургона.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 07:29 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали пять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»