Коронавирус выявлен в общежитии УрФУ в Екатеринбурге

15:05 | 22.05.2020

Фото: itsmycity.ru

В Екатеринбурге в общежитии УрФУ на Малышева, 140 выявлен коронавирус. В телеграм-канале вуза сообщили, что в корпусе на две недели изолированы 35 студентов, дезинфекционный режим усилен.



Напомним, с марта УрФУ, как и все вузы Екатеринбурга, перешел на дистанционный режим обучения. Также в пресс-службе заявили, что выпускные пройдут в режиме онлайн.



Личности зараженных пока не раскрываются.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 135 случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 3443 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»