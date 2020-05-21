Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил очередной антирекорд

14:17 | 22.05.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 22 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. Помимо прочего, индекс оказался рекордно низким и для самой столицы Урала. На данный момент он составляет 1.0 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 2.1 балла. На Урале по показателям лидирует Нижний Тагил с 2.0 баллами, затем с большим отрывом идут Пермь и Тюмень с 1.4 и 1.2 баллами соответственно. В Челябинске и Кургане индекс оказался ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 0.9 балла.



В Сибири индекс самоизоляции по сравнению с предыдущими днями поднялся: Новокузнецк – 1.5 балла, Новосибирск – 1.1 балла; в Кемерово и Томске индекс самоизоляции опустился до 1.1 и 1.0 балла соответственно.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 135 случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 3443 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»