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13:52 | 22.05.2020

Фото: bash.news

В Каменске-Уральском местный житель подозревается в убийстве сожительницы

В Каменске-Уральском следственный отдел СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел днем 21 мая. Тогда между сожителями произошла ссора, в результате которой мужчина нанес потерпевшей два ранения ножом. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемый попытался скрыться, однако оперативники уголовного розыска нашли его по горячим следам.

Сейчас ведется закрепление доказательственной базы, устанавливаются детали произошедшего. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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