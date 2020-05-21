В России коронавирусом заболели ещё 8 894 человека

12:46 | 22.05.2020

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8894 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в стране коронавирусной инфекцией заболели 326 448 человек.



По числу выявленных за сутки случаев на первом месте находится Москва (+2988 человек), затем следуют Московская область (+824) и Санкт-Петербург (+389).



За сутки умерли 150 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Всего в России умерли 3249 человек с COVID-19.



С момента начала распространения коронавируса в России выздоровели 99 825 человек, болевших COVID-19 (+7144 за прошедшие сутки).



За сутки сделано 285,7 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии проведено более 8,1 миллиона тестирований на новую коронавирусную инфекцию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»