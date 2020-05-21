Число смертей пациентов с Covid-19 на Среднем Урале достигло 12

12:42 | 22.05.2020

За последние сутки в Свердловске области зарегистрировали ещё два случая смертей пациентов с ранее подтверждённым Covid-19. Общее число скончавшихся в регионе составляет 12 человек.



Напомним, за сутки на Среднем Урале зарегистрировали 135 случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 3443 человек. Выписано ещё 87 пациентов. Всего уральские врачи вылечили 1063 человека.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»