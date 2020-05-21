Covid-19 не станет помехой для проведения «Мисс Екатеринбург»

12:23 | 22.05.2020

Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург» в этом году состоится, несмотря на коронавирус. Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.



Организаторы отмечают, что сбор анкет стартует в первый летний день, 1 июня.



Участвовать в конкурсе могут девушки 18–25 лет ростом не ниже 170 сантиметров, незамужние и без детей. После выбора претенденток начнётся подготовка к финалу. Это займёт один или полтора месяца.



Как будет проходить кастинг и сам конкурс, пока не известно. Мероприятие, возможно, пройдёт онлайн.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»