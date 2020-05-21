Заразившиеся коронавирусом на складах сети «Красное и белое» могут подать в суд

12:18 | 22.05.2020

Фото: E1.ru/страница Евгения Куйвашева в Instagram

Накануне, 21 мая, вечером свердловский губернатор, отвечая на вопросы жителей региона на своей странице в Instagram, ответил на вопрос екатеринбурженки, пожаловавшейся на компанию «Красное и белое», в которой работал ее муж, заразившийся коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей сам и заразивший всю семью, включая трехмесячную дочь. Сейчас они проходят лечение в инфекционном отделении ГКБ № 40 Екатеринбурга.



«Я хотела бы вас попросить решить вопрос с компенсацией от руководства «Красного и белого» за то, что подвергли нашу семью такой опасности», – обратилась женщина к губернатору.



По словам Марии, так зовут женщину, обратившуюся к Евгению Куйвашеву, она с ребёнком строго соблюдала режим самоизоляции, однако это не спасло семью от заражения новой коронавирусной инфекцией, заразу в дом принес с работы муж, там грубо нарушались санитарные нормы.



По словам Марии, из-за нечеловеческого отношения к сотрудникам, муж в дальнейшем не собирается работать в этой компании.



«Такого нечеловеческого отношения к рабочим, к людям невозможно передать», - написала она.



Судя по ответу Евгения Куйвашева, после вспышки коронавирусной инфекции в логистической компании, развозящей продукцию по магазинам сети «К&Б», на складах и в магазинах сети прошли проверки Роспотребнадзора. В ходе проверок были выявлены массовые нарушения санитарных норм. Сейчас кроме возможных санкций со стороны властей в отношении компании могут последовать и гражданские иски от родственников сотрудников сети и логистической компании, которые принесли инфекцию домой.



Евгений Куйвашев отметил, что крайне возмущен сложившейся в компании «Красное и Белое» ситуацией. Но его полномочия, как главы региона, не распространяются на принятие решения о подобных компенсациях. Губернатор посоветовал Марии обращаться в суд, добавив, что Трудовой кодекс РФ дает работнику право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей. Кроме того, суд может удовлетворить требование работника о компенсации морального вреда.



Глава региона попросил внимательно следить за ситуацией с работниками склада свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову и руководителя профсоюзов Андрея Ветлужских. «Уверен, они не откажут вам в помощи. Я желаю вашей семье скорейшего выздоровления», — написал Евгений Куйвашев в заключение.

© «Вечерние ведомости»